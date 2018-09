Andreazzoli all'Empoli: "Dobbiamo crescere"

Aurelio Andreazzoli tira le orecchie al suo Empoli, rimontato dal Sassuolo fino al 3-1 dopo il gol in meno di 20 secondo realizzato a inizio match da Francesco Caputo.

"Dobbiamo crescere un po', alcune situazioni come la prima ammonizione di Zajc incidono. Cattiveria? Questa è una parola che non conosco, quello che cerco è la qualità da parte dei miei uomini. Risultato a parte è stata una partita piacevole", ha rilevato il tecnico dei toscani, che ha anche detto la sua sul ritardato ingresso in campo di Bennacer, su cui è arrivato l'1-1 dei neroverdi: "Meglio non parlarne, o dovrei dirne di tutti i colori. Abbiamo preso gol in inferiorità numerica, e a questi livelli non è possibile. E non ce l'ho con Bennacer, ma con il nostro avversario, un calciatore che ha 250 partite in serie A. Non si tratta di malizia, ma di logica".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 23:15