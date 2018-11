Andreazzoli dice la sua sulla lotta scudetto

“Uscire dal San Paolo con cinque gol subiti mi dà un po’ fastidio”. Queste le parole di Aurelio Andreazzoli al termine di un match che ha visto il Napoli travolgere l’Empoli con un sonoro 5-1.

Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato nel dettaglio la partita: “Non dobbiamo costruire la nostra salvezza al San Paolo, ma per la prestazione fatta avremmo gradito un riscontro più consono nel finale. Sappiamo però che da domenica comincia un percorso un po’ più agevole e utilizzeremo questa legnata sotto l’aspetto del risultato per migliorare”.

”Questo Napoli ha tutte le carte in regola per insidiare la Juve – ha rivelato Andreazzoli – Non ho visto grandi differenze tra le due squadre per come ci siamo comportati noi con loro e loro con noi. Abbiamo fatto lo stesso gioco di sempre. Hanno tirato due volte nel primo tempo, tre nella ripresa e abbiamo subito cinque gol”.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 00:10