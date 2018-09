Andreazzoli: "Per l'Empoli è una mezza vittoria"

L’Empoli di Andreazzoli è riuscito a strappare un punto al Milan dopo essere passato in svantaggio.

L’allenatore dei toscani ha parlato della partita ai microfoni di DAZN: “E’ chiaro che quando recuperi il risultato contro una grande squadra come il Milan non puoi non essere felice”.

“Possiamo considerala una mezza vittoria. Terracciano? Gli ho fatto i complimenti, ma anche Donnarumma ha fatto qualche parata. Per noi ci vuole un portiere di livello e oggi Terracciano ha dimostrato il suo valore, specialmente nell’ultima parata su Suso”. Ha concluso Andreazzoli.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 23:30