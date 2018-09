Andreazzoli stravolge l'Empoli

“Basta complimenti, adesso vogliamo i punti”. Questo il mantra in casa Empoli dopo aver raccolto consensi sulla qualità del gioco, ma solo quattro punti, nelle prime cinque giornate di campionato.

Il calendario non aiuta, perché giovedì al “Castellani” arriva il Milan, ma il tecnico Aurelio Andreazzoli non ha più voglia di aspettare, al punto da rischiare di cambiare filosofia…: "Il nostro dna è quello di fare risultato giocando bene, ma sappiamo che dobbiamo giocare per il risultato – le parole dell'ex tecnico della Roma in conferenza stampa – Questa volta per i tre punti non guarderei in faccia a nessuno. Adesso ci serve questo, anche se subito dopo aver detto questo mi smentirei, perché noi dobbiamo costruire i nostri punti attraverso il gioco".

L'emergenza sarà totale. Fuori Acquah, Antonelli, Pasqual e Zajc, ma Andreazzoli guarda oltre: “Ci sono tanti altri aspetti che potranno essere decisivi, come la partecipazione e la reazione alle situazioni che presenterà la partita da parte di chi giocherà".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 19:50