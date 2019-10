Andreazzoli verso l'esonero

Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli, vicino all'esonero, ha commentato così le voci: "Se finisce qui l'avventura non dipende da me e quindi non ne voglio parlare. Io posso solo dire che è il mio obiettivo di migliorare la squadra, magari avendo a disposizione tutta la squadra. Non come oggi quando manca un intero reparto".

Sul pesante ko di Parma: "E' usuale quello che ci è capitato stasera. E' una situazione che si ripete e quindi può significare che sia strutturale. Poi ci sono le mie scelte, le mie decisioni, però se certi errori si ripetono qualche domanda bisogna iniziare a farsele. Insomma abbiamo meritato di perdere. Di sicuro io ho commesso degli errori, ma li ha commessi anche altri. Forse ci si aspettava troppo da questa squadra alla luce delle prestazioni estive". Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Guidolin, Carrera e Thiago Motta, riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 21:46