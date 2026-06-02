Andreeva-Kostyuk, è Russia contro Ucraina nella semifinale del Roland Garros: e Kafelnikov infiamma il web

Si profila una sfida ad alta tensione a Parigi, con lo spettro della guerra in sottofondo: le polemiche di Marta con Sabalenka e il sarcasmo su X di Yevgeny.

Sarà una sfida carica di tensioni quella che metterà di fronte giovedì allo Chatrier, nella prima semifinale del singolare femminile del Roland Garros, Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. Accade, di fatto, ogni volta che si affrontano una tennista russa e un’ucraina, almeno dal febbraio 2022, da quando cioè Vladimir Putin ha dato inizio alla “operazione militare speciale” che in poche settimane avrebbe dovuto risolvere la questione ucraina: sono passati quattro anni e non si è risolto un bel niente. Tra morti, bombardamenti, scontri e battaglie, il tema è sentitissimo anche a livello sportivo.

Mirra Andreeva, la russa prima semifinalista del Roland Garros

Andreeva, 19enne di Krasnoyarsk, in Siberia, occupa la sesta posizione della classifica WTA ed è considerata una delle potenziali dominatrici del tennis del futuro. A Parigi ha iniziato il torneo da numero 8 del seeding e finora ha accusato un solo passaggio a vuoto, al secondo turno contro la spagnola Bassols Ribera che l’ha sorpresa 3-6 nel primo set: ha rimontato con un doppio 6-1. Nei quarti la russa, che dovette rinunciare a vantaggio di Jasmine Paolini alle ultime WTA Finals per una clamorosa questione di visto negato che non le consentì di giocare il torneo di Tokyo, ha battuto nettamente la romena Sorana Cirstea: 6-0 6-3 al termine di un match che non ha avuto storia.

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Kostyuk, l’ucraina in ascesa a Parigi: ha sconfitto Swiatek e Svitolina

Più tortuoso il cammino di Kostyuk, 23enne di Kiev, testa di serie numero 15 e protagonista di un’annata esaltante, soprattutto sulla terra rossa. I set lasciati per strada nel corso del torneo sono stati due: uno nel secondo turno contro la statunitense Volynets, che ha vinto il tie-break del primo parziale prima di essere ribaltata con un doppio 6-3, l’altro nel combattutissimo derby dei quarti contro Elina Svitolina, piegata 6-3 2-6 6-2. In precedenza, negli ottavi, Kostyuk aveva fatto un sol boccone di Iga Swiatek, che a Parigi aveva fatto incetta di titoli, infliggendole un ko pesantissimo: 7-5 6-1.

Kostyuk-Andreeva, il precedente recente di Madrid: niente saluti

Le due, Andreeva e Kostyuk, si sono affrontate recentemente nella finale del WTA 1000 di Madrid: non si sono salutate (e non è certo una novità quando si affrontano russe e ucraine) e non si sono degnate d’uno sguardo neppure durante la cerimonia di premiazione. Sul campo non c’è stata storia: Kostyuk ha vinto 6-3 7-5. Vittoria per l’ucraina anche nell’altro precedente, il quarto di finale di gennaio a Brisbane, sempre in due set: 7-6 6-3. Un bel caratterino, quello di Marta. Qualche tempo fa, oltre a non dare la mano ad Aryna Sabalenka, ha lanciato accuse sul “testosterone” della stessa bielorussa, oltre che di Swiatek, sollevando un polverone.

Kafelnikov infiamma gli animi su X: “In Russia tutti la vedranno”

A infiammare gli animi ci ha pensato un altro personaggio discusso e abituato a provocazioni e commenti tranchant: Yevgeny Kafelnikov. L’ex campione russo ha gettato benzina sul fuoco su X. “Credo che Jodar contro Zverev sarà la partita coi migliori ascolti TV dell’intero torneo quest’anno!! Preparate il popcorn”, aveva twittato Kafelnikov, che poi si è corretto: “Mi sono sbagliato, devo ammetterlo!! La migliore partita per gli ascolti TV di quest’anno del Roland Garros in Russia sarà Andreeva contro una delle ucraine, per vari motivi“. In precedenza l’ex stella del tennis s’era reso protagonista di altre frecciate, come quella sulla “geopolitica dei quarti del torneo”. Non ci sono dubbi sul suo tifo nel match di giovedì.