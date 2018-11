Andrej Arshavin esce di scena

Nell’anno che ha visto la Nazionale spingersi fino ai quarti del Mondiale giocato in casa, risultato oltre le più rosee aspettative, il calcio russo saluta uno dei suoi migliori interpreti degli ultimi 30 anni.

A 37 anni infatti Andrey Arshavin ha annunciato ufficialmente l’addio al calcio.

L’ex trequartista di Zenit e Arsenal ha trascorso le ultime tre stagioni in Kazakistan con la maglia del Kairat-Shakhter Karagandy e ha giocato l’ultima gara della carriera subentrando nel secondo tempo della penultima giornata.Il Kairat ha pubblicato un comunicato di ringraziamento al termine della partita.

Arshavin ha raggiunto l’apice della propria carriera vincendo Coppa uefa e Supercoppa Europea con lo Zenit e raggiungendo la semfiinale con la Russia all’Europeo 2008 con Guus Hiddink in panchina, non riuscendo invece a sfondare nelle quattro stagioni giocate in Inghilterra.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 23:25