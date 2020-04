Andres Guglielminpietro sprona il Milan

"Secondo me bisogna andare avanti con Paolo Maldini, non ho alcun dubbio. Il Milan in questo momento per me deve investire. Bene i giovani ma bisogna investire anche sui giocatori d'esperienza. Penso all'Inter che compra Lukaku a 80 milioni di euro mentre il Milan spende 80 milioni per tutto il mercato; chiaramente c'è una differenza. Tutte le società di oggi investono grandi somme di denaro, il calcio è cambiato". A dirlo, a Radio Rossonera, è stato Andres Guglielminpietro.

"Io sto bene. Sono in Argentina,chiuso in casa come voi. Qui fortunatamente abbiamo preso in tempo la situazione e chiuso tutto avendo numeri nettamente inferiori all'Italia. Pian Piano però adesso si cercherà di riaprire qualcosa" ha aggiunto Guly.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 17:27