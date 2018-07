Andrés Iniesta chiude il cerchio

Annunciato e puntualmente verificatosi, al termine della partita persa ai rigori contro la Russia, la Spagna ha salutato il triste addio alla Nazionale di Andrés Iniesta.

Il fuoriclasse che ha appena lasciato il Barcellona per trasferirsi al Vissel Kobe, entrato solo a metà del secondo tempo nell’ottavo di finale fatale alla squadra di Hierro, ha dato la notizia, comunque attesa già prima del Mondiale, immediatamente dopo la fine della gara: "Questa è stata la mia ultima partita con la Roja, a livello individuale finisce un'era meravigliosa. A volte i finali non sono come speriamo. Me ne vado con grande tristezza, come tutti. Non è stato certo il modo migliore per dire addio alla Nazionale, ma nel calcio può succedere anche questo" le parole riportate da 'Marca'.

Iniesta ha totalizzato con la Spagna 131 presenze, la prima delle quali curiosamente proprio contro la Russia nel maggio 2006, e 13 gol: in bacheca il Mondiale 2010, con gol decisivo in finale contro l’Olanda ai supplementari, e i titoli europei del 2008 e del 2012.



