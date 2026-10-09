Dopo la beffa della prima puntata, quando è stato penalizzato dai "tesoretti" e dall'orario, il campione di salto triplo si prepara per la seconda con una mossa a sorpresa.

Sono giorni intensi per Andy Diaz, il campione di salto triplo diventato da sabato scorso anche una star della tv. Merito del trionfale debutto a Ballando con le Stelle, dove nella prima puntata il talento di origine cubana ha incantato con la sua coach Gioia Giovanatti: i due si sono esibiti in una salsa dai ritmi coinvolgenti che ha deliziato giudici e telespettatori. Peccato solo che Andy e Gioia si siano esibiti intorno all’una di notte, ultima delle tredici coppie in gara: un dettaglio che probabilmente ha giocato un ruolo importante a livello di televoto, penalizzando oltremodo il campione d’Europa e la sua partner.

La grande beffa della prima puntata per Andy Diaz

Una sorta di beffa per Diaz, già penalizzato peraltro dal gioco dei “tesoretti”. L’asso dell’atletica azzurra, infatti, aveva collezionato 43 punti grazie alla sua esibizione, portandosi in prima posizione alla pari con Aurora Ramazzotti e Nikita Pelizon. Mezz’ora dopo, Andy s’è ritrovato quarto: un salto triplo…ma all’indietro provocato dall’assegnazione di 16 punti a testa a Noemi Bocchi e Monica Guerritore da parte di Rossella Erra e Francesca Fialdini. Il voto dei social, poi, ha premiato Aurora Ramazzotti, che ha dunque fatto sua la prima puntata. Per Andy Diaz tanti complimenti ma…nessun riconoscimento.

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Il duetto con mamma Milagros e quello con Aurora

Il ballo, in ogni caso, sembra essere già nelle corde di Diaz e non solo per gli insegnamenti che mamma Milagros e la nonna gli hanno dispensato da bambino. Proprio insieme alla madre il campione azzurro ha improvvisato un’appassionata salsa nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Poi, qualche giorno dopo, s’è tenuto in allenamento dando vita a un duetto nella sala prova di Ballando con la stessa Aurora Ramazzotti. Una strana “alleanza” in vista della seconda puntata e del prosieguo del contest in onda ogni sabato sera su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci: da questo weekend scatteranno infatti le prime eliminazioni.

Ballando con le Stelle, tris di primedonne contro Diaz

La simpatia di Andy Diaz e la passione con cui sta affrontando l’avventura a Ballando con le Stelle, intanto, hanno fatto breccia presso il popolo del web. Sui social è un fiorire di commenti e di giudizi favorevoli nei suoi confronti. Per molti, è lui il favorito al trionfo finale. Ma c’è da battere la concorrenza agguerrita di tre primedonne. Aurora Ramazzotti, anzitutto, proprio l’amica e compagna di ballo di questo estemporaneo “allenamento”. Noemi Bocchi, la compagna del suo idolo calcistico Francesco Totti. E Anna Safroncik, l’attrice figlia di ballerini che pure ha suscitato ottime impressioni dopo la prima puntata.