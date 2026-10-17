L'orario di esibizione (sempre all'una di notte) ha penalizzato il campione azzurro nelle prime due puntate del contest tv. E stasera, intanto, si gioca anche un'altra partita.

Che sia la pista o la pedana, il destino di Andy Diaz è affidato al voto dei telespettatori o comunque dei fan che uilizzano internet. Per una strana coincidenza, il campione azzurro aspetta buone notizie quasi in simultanea nella serata della sua terza esibizione sul palco di Ballando con le Stelle. Contemporaneamente, infatti, è prevista la chiusura delle votazioni per l’accesso alla finale a tre che decreterà l’Atleta dell’Anno dell’atletica mondiale. Diaz è l’unico italiano in gara tra i dieci atleti scelti – non senza polemiche – dalla federazione mondiale e spera di accedere al “triello” decisivo.

Andy Diaz e il doppio “declassamento” a Ballando

Finora a Diaz, almeno per quel che riguarda “Ballando”, non è che sia andata troppo bene col voto da casa. Nella prima puntata era primo a pari punti con Aurora Ramazzotti, dopo aver incantato in coppia con Gioia Giovanatti con una travolgente salsa, il ballo tipico dell’isola in cui è nato: Cuba. Grandi complimenti, lodi sperticate da parte della giuria, poi la beffa scaturita dal gioco dei “tesoretti” e dal voto dei social: quarto. Ancor più clamoroso il declassamento dopo il bellissimo charleston della seconda puntata: da terzo a un punticino dalla vetta (e sommerso ancora dai complimenti di tutti), Diaz con la sua coach s’è ritrovato addirittura sesto.

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La grande beffa dell’orario: Diaz in pista sempre all’una

Al di là dei giochi dei “tesoretti”, con Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra che finora non hanno mai premiato le performance del triplista azzurro, ha pesato sul voto da casa un fattore non da poco: nella prima puntata Diaz è sceso in pista per ultimo, intorno all’una di notte. Nella seconda da penultimo, sempre verso l’una. Quasi scontato che pochi abbiano votato per lui, visto che pochi l’hanno visto esibirsi. C’è una differenza di diverse centinaia di migliaia di telespettatori, infatti, tra chi si esibisce nel primetime e chi a notte fonda e a Ballando con le Stelle non sono previste rotazioni compensative, alternando magari gli orari di uscita in scena tra una puntata e l’altra.

Atleta dell’Anno, l’azzurro si gioca l’accesso alla finale

C’è il rischio, insomma, che anche stavolta Andy Diaz vada incontro a una beffa clamorosa. Meno enigmatica, almeno sulla carta, appare la modalità di selezione dei tre finalisti per il titolo di Atleta dell’Anno sul sito ufficiale di World Athletics. Si può votare a qualsiasi ora, ma soprattutto si hanno ben chiare le performance effettuate dai dieci candidati nel corso dell’anno. Questi i nove antagonisti di Diaz nella corsa alla finale a tre del 29 novembre a Montecarlo: Kenny Bednarek (Usa), Kristjan Ceh (Slovenia), Alison dos Santos (Brasile), Armand Duplantis (Svezia), Collen Kebinatshipi (Botswana), Josh Kerr (Gran Bretagna), Rumesh Pathirage (Sri Lanka), Sabastian Sawe (Kenya), Ja’Kobe Tharp (Usa).