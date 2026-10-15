Andy Diaz distratto da Ballando con le Stelle ma il pericolo arriva dalla Spagna: il ritorno di Jordan Diaz è una minaccia

Il saltatore azzurro si prepara al ritorno del rivale fermo da due anni ma capace di saltare 18,18: per Andy una nuova sfida in un anno che culminerà con il Mondiale di Pechino

Un’annata da dominatore, il mondo del triplo maschile in questa stagione ha visto brillare la stella di Andy Diaz ma come spesso capita nel mondo dello sport le cose possono cambiare. Il saltatore azzurro, ora impegnato anche in tv con la trasmissione Ballando con le Stelle, infatti si deve preparare al ritorno di un avversario fortissimo, il quasi omonimo Jordan Diaz.

L’avventura a Ballando con le Stelle

Dopo un’annata da sogno in pedana, Andy Diaz ha voluto concedersi un momento diverso all’interno della sua carriera. Il saltatore di origini cubane ha infatti accettato la sfida che gli ha lanciato Milly Carlucci e ha deciso di mettersi alla prova nella trasmissione televisiva Ballando con le Stelle. L’azzurro nelle prime puntate è subito diventato uno dei favoriti del pubblico anche se la sua posizione in classifica non rispecchia i complimenti ricevuti. La scelta di andare dall’atletica alla televisione però racconta molto anche del carattere del triplista, spigliato in pedana ma anche fuor. E la scelta della tv non condiziona di certo la sua preparazione verso i prossimi impegni sportivi con l’azzurro che potrebbe anche decidere di rinunciare alla stagione al coperto.

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Il pericolo Jordan Diaz

Le minacce per Andy Diaz non arrivano però dai ballerini impegnati il sabato sera su Rai 1 ma da quello che potrebbe succedere in pedana nella prossima stagione. Quest’anno l’azzurro è stato il numero 1 del salto triplo con la vittoria agli Europei (con un clamoroso 18,15) ma anche con l’affermazione in Diamond League. Ma il 2026 per molti è stato anche un anno di transizione verso i Mondiali prima e poi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Andy deve guardarsi soprattutto dal ritorno di Jordan Diaz (anche lui di origine cubane) che due anni fa è letteralmente esploso prima vincendo gli Europei di Roma e poi facendo bis con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Poi una lunghissima pausa con lo spagnolo che non gareggia da oltre un anno. Ora arriva però il momento del ritorno, il trasferimento negli Stati Uniti sembra avergli dato nuova linfa così come altri cambiamenti nel team. Non dovrebbe cambiare la sua nazione che dovrebbe rimanere la Spagna, e dagli USA avvertono che i suoi allenamenti dimostrano che in grado di tornare a quei 18,18 già saltati proprio a Roma.

La minaccia verso il Mondiale

Il 2027 è una stagione di grande importanza, la marcia di avvicinamento verso i Giochi olimpici di Los Angeles avanza spedita e i Mondiali in programma a Pechino sono un appuntamento importante. Andy Diaz vuole confermare il suo dominio della specialità, in più occasioni ha rivelato la sua intenzione di dare l’assalto al record del mondo e ora deve confermare quanto di buono ha fatto nel 2026 anche nella rassegna iridata che si svolgerà in Cina. Il primo assaggio di quello che gli toccherà affrontare arriverà con gli Europei indoor di Valencia con Jordan Diaz che punta al titolo e a mettere il suo nome di nuovo al centro dell’atletica mondiale. Andy non può sottovalutarlo e magari deve cominciare a pensarci tra un passo di charleston e l’altro.