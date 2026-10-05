Esibizione quasi impeccabile per l'italo-cubano, che si è esibito in una salsa in coppia con Gioia Giovanatti: poi però s'è ritrovato suo malgrado...fuori dal podio.

Dalla Diamond League al contest tv, dagli allenamenti funzionali al tentativo di migliorare il record del mondo di salto triplo a quelli per eseguire al meglio i passi di salsa, tango, jive e delle altre specialità. La nuova sfida di Andy Diaz si chiama Ballando con le Stelle, il popolare e amatissimo programma del sabato sera su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. È qui che il campione italo-cubano trascorrerà la sua “stagione invernale”, in attesa di tornare in azione nel 2027 all’inseguimento di nuove sfide sportive. Per diverse settimane il focus di Andy è destinato a spostarsi dalla pedana alla pista, ma di ballo.

La salsa cubana di Andy Diaz e Gioia Giovanatti

L’esordio è stato folgorante. Diaz ha impressionato con la coinvolgente salsa messa in scena in coppia con la sua istruttrice, Gioia Giovanatti, con cui ha subito instaurato un ottimo feeling. Del resto, la salsa è il ballo tipico di Cuba e a insegnarglielo, come rivelato dallo stesso Andy, sono stati nonna e mamma sin da quando era bambino. Il pubblico in studio (tra cui proprio mamma Milagros) ha molto apprezzato l’esibizione del duo Diaz-Giovanatti e lo stesso hanno fatto i giudici, da Ivan Zazzaroni a Carolyn Smith, da Guillermo Mariotto alla new entry Barbara D’Urso. Tanto che il punteggio ottenuto da Andy Diaz è stato il più alto tra le tredici coppie in gara a pari merito con Aurora Ramazzotti: 43 punti.

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Andy è primo, anzi no: il salto triplo…all’indietro

Eppure alla fine della prima serata Andy Diaz e Gioia Giovanatti si sono ritrovati…fuori dal podio. Declassati dalla prima alla quarta posizione. Una piccola, grande beffa determinata dal gioco dei “tesoretti” e dal voto dei social, che hanno fatto scivolare giù il campione. I 48 punti conquistati dalla “ballerina per una notte”, Federica Sciarelli, sono stati infatti divisi in tre e distribuiti come bonus da tre giudici extra. Francesca Fialdini ha premiato Monica Guerritore, che è passata da 41 a 57 punti, Rossella Erra ha assegnato i suoi 16 punti a Noemi Bocchi, schizzata da 42 a 58 punti, mentre Simona Ventura li ha girati a Eugenio Finardi, passato da 21 a 37. Diaz, insomma, da primo s’è ritrovato terzo a pari merito. E non è finita.

In tv intorno all’una: Diaz penalizzato dall’orario

Il voto dei social, infatti, bilanciato con quello della classifica parziale, ha decretato la coppia vincitrice della prima puntata di Ballando con le Stelle. C’è chi si è esibito in orari da primetime, come Aurora Ramazzotti e il suo maestro Nikita Perotti, e chi invece come il duo Diaz-Giovanatti è arrivato in pedana praticamente all’una di notte. Vero che il voto era aperto dalle 21, ma come si fa a votare “sulla fiducia”, senza neppure aver visto l’esibizione dei concorrenti? Non a caso, la coppia vincitrice è stata quella composta da Aurora e Nikita. Per Andy Diaz un salto triplo…all’indietro dalla prima alla quarta posizione. Ma sabato prossimo può provare a rifarsi.