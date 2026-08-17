Andy Diaz rischia di saltare le Olimpiadi per colpa di Trump e Duplantis gli toglie il ricco montepremi degli Europei

I 18,15 metri saltati a Birmingham lanciano Diaz verso lo storico prima di Edwards, ma la sua presenza alle prossime Olimpiadi è messa a repentaglio dalla forte ostilità di Trump nei confronti di Cuba

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Negli incredibili Europei di atletica di Birmingham della spedizione italiana una delle stelle azzurre che maggiormente hanno brillato è stata senza dubbio quella di Andy Diaz, assoluto dominatore della gara di salto triplo vinta con l’incredibile misura di 18,15 metri. che però non è bastata all’azzurro per accaparrarsi il ricco montepremi della Gold Crown. Un risultato non lontano dallo storico record stabilito ormai nel 1995 da Jonhatan Edwards (18,29m) che Diaz proverà a battere in futuro, anche se rischia di non poterci provare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove rischia di non poter partecipare per via delle sue origini cubane.

Andy Diaz punta allo storico record dopo l’Europeo da urlo

Nell’atletica ci sono alcuni record che resistono da ormai talmente tanti anni da sembrare imbattibili. Uno di questi però potrebbe essere sempre più appeso a un filo, ovvero quello registrato a Goteborg nel lontano 1995 da Edwards, che nel saltò triplo raggiunse la misura di 18,29 metri. A impensierirlo è tra l’altro un atleta italiano, Andy Diaz, che dopo anni in costante crescita ai recenti Europei di Birmingham ha stupito il mondo intero, non tanto per la vittoria (che era nell’aria), ma per i 18,15m con cui ha trionfato davanti a Pedro Pichardo (17,76m) e Andrea Dellavalle (17,37m).

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Una prestazione sontuosa (la quarta migliore di sempre) quella di Diaz, che però non vuole certamente accontentarsi. Anzi, che il record del mitico Edwards sia obiettivo – che ora appare seriamente nelle sue corde – è stato lui stesso a dichiararlo (anche prime degli Europei).

Diaz beffato da Duplantis: il ricco montepremi va a Mondo

I 18,15 metri non sono però bastati a Diaz per aggiudicarsi la Gold Crown, ricco premio di 50 mila euro messo in palio durante gli Europei. A batterlo nei salti è stato infatti l’inarrivabile Armand Duplantis, che grazie ai 6,15 metri saltati nell’asta ha ottenuto un punteggio (calcolato da World Athletics) di 1308, ovvero di venti punti superiore a quello di Andy (1288). Una piccola beffa per Diaz, anche se non cocente come quella di Larissa Iapichino, che ha visto il suo punteggio di 1218 (derivato dalla vittoria nel lungo femminile) aggiustato al ribasso per via del forte vento, chiudendo così a soli due punti da Angelica Moser.

Diaz, scatta l’allarme per le Olimpiadi di LA28: Trump può negargli l’accesso negli USA

La beffa più grande per Diaz potrebbe però non essere ancora arrivata. A distanza di pochissimo dall’incredibile Europeo da lui disputato è scattato infatti l’allarme in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove l’Italia rischia di dover fare a meno di lui. Il motivo di tale preoccupazione è dovuta ai suoi legami con Cuba (dove è nato e che ha rappresentato fino al 2023), Paese nei confronti del quale il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è sempre dimostrato molto ostile.

Un caso recente che spaventa è quanto successo ai Mondiali U-20 andati in scena a Eugene, dove a molti ragazzi cubani è stato impedito di partecipare. Un altro esempio preoccupante è quello riguardante Jordan Diaz, anch’egli cubano di nascita poi “adottato”dalla Spagna nel 2022, al quale fu impedito di trasferirsi negli USA per andare a lavorare con Travis Geopfert. La speranza è che avendo Diaz bisogno di un semplice visto turistico (al contrario del suo omonimo spagnolo), questo gli venga concesso permettendogli di gareggiare.