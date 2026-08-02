Europei, Andy Diaz punta a riscrivere la storia: “Voglio il record del mondo”. E’ giallo sulla convocazione di Tortu

Il triplista azzurro sogna l’oro a Birmingham e fa da “capitano” di una squadra che di salto che vede anche la presenza di Biasutti, Dellavalle, Derkach e Saraceni

Andy Diaz ha deciso di voler puntare in alto, anzi in lungo moltiplicato per tre. Il triplista azzurro è una delle grandi punte dell’Italia che si presenta con ambizioni importanti agli Europei di Birmingham. Solo qualche giorno fa nel corso degli Assoluti si è migliorato ancora avvicinando la barriera incredibile dei 18 metri e ora punta anche a spodestare sua maestà Jonathan Edwards. Intanto continuano i dubbi di Filippo Tortu, la cui convocazione è difficile da spiegare.

Le ambizioni di Diaz: “Voglio il record del mondo”

Lo dice e lo ripete ormai da mesi, anche a rischio di essere preso per arrogante. Ma Andy Diaz è uno sicuro dei suoi mezzi e del suo talento e lo ha sempre dimostrato. Il campione del mondo indoor sembra aver raggiunto la piena maturità e arriva a Birmingham come una delle punte azzurre per provare a salire sul gradino più alto del podio ma lui guarda anche più in là: “Punterò i 18 metri – ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport – Si è detto che il 17.87 di Firenze sia stato misurato male, forse è vero. E anche il nullo successivo era molto lungo. Il record del mondo? So che tra il dire e il fare…ma io ci credo davvero”.

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L’Italia ora salta…il triplo

Andy Diaz è senza dubbio una delle punte del movimento azzurro e della nazionale che scenderà in pista agli Europei di Birmingham dal prossimo 10 agosto. Ma l’Italia si sta scoprendo molto competitiva in una disciplina come il triplo che ha visto anche annate negative. Nella gara maschile oltre al saltatore di origini cubane ci sarà anche il vicecampione del mondo Andrea Dallavalle e la new entry Simone Biasutti. E anche in ambito femminile l’Italia si presenta con due atlete di ottimo livello. Dariya Derkach dopo aver risolto i problemi fisici è tornata sui suoi migliori livelli, la competizione interna con la giovanissima Erika Saraceni servirà a fare ancora meglio, con la 21enne che dopo essere rimasta a lungo fuori si è andata a prendere il titolo italiano.

Tortu tra Europei e Giochi del Mediterraneo: ma ci sarà?

Tra i 132 convocati dell’Italia agli Europei di Birmingham c’è anche Filippo Tortu. E a distanza di qualche giorno dall’annuncio della squadra azzurra, lo sprinter italiano è stato anche scelto come portabandiera per i Giochi del Mediterraneo di Taranto (onore che dividerà con la pugile Irma Testa) ma la stagione dell’azzurro è stata decisamente lontana dai suoi migliori livelli. Già al debutto nel 2026 arriva un brutto infortunio che lo costringe a stare fermo per 5 mesi, a luglio dopo l’unica gara stagionale (quella dei 200 metri di Eisenstadt) arriva un nuovo stop. L’azzurro ha risposto anche alla convocazione per il raduno delle staffette dopo aver rinunciato anche agli Assoluti ma la sua partecipazione resta in bilico. Nelle gare individuali il miglior risultato resta un 20”68 (molto ventoso), in staffetta non gareggia da tempo. Anche dal suo entourage prendono tempo, la sensazione è che la sua convocazione sia stata più per “blasone” che per quanto può dare a una 4×100 che ha solo Jacobs come certezza.