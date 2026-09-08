Cubano di nascita e italiano per scelta, ha vinto una medaglia di bronzo olimpica a Parigi e a Birmingham si è laureato campione d'Europa: annuncio via social

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La strategia di avvicinamento era palese quando sui social si sono inseriti nello scroll i video di conferma da parte dei concorrenti dell’edizione ormai imminente di Ballando con le Stelle 2026. La quota riservata a calciatori e sportivi si arricchisce, oggi martedì 8 settembre, con la conferma della partecipazione di Andy Diaz Hernandez campione olimpico di salto triplo. Cubano di origine, italiano per scelta si butterà con il medesimo piglio di sempre in questo talent dimostrando quanto sia dotato sul versante del ballo richiamando il suo tratto caraibico come dimostrato già nel breve reel con la nonna.

Andy Diaz a Ballando con le Stelle 2026

Andy Diaz Hernandez è il dodicesimo concorrente annunciato, evento social che lo ritrae mentre prova qualche passo insieme alla nonna, che lo guida, lo corregge e che si presta a un breve esempio di come ci sia spazio per ridere e sorridere per l’oro olimpico in una veste nuova per quanti hanno imparato a seguirlo, a stimarlo per il talento e la mentalità che ha dimostrato.

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Baila Andy

Oggi se abbiamo un campione azzurro, un uomo in pista che balla con la medaglia olimpica al collo lo dobbiamo anche a quella scelta. La prossima edizione di Ballando consentirà ad Andy di dedicarsi per qualche settimana alla sua passione per il ballo: da settembre, quindi, Diaz entrerà a far parte del cast del sabato sera di Rai 1.

Senza che ciò incida sulla stagione, considerata che la stagione agonistica sarà ferma per la pausa autunnale, il saltatore delle Fiamme Gialle che ha superato i diciotto metri (18,15 a Birmingham) e che punta dritto al record del mondo, diventerà protagonista sulla pista del Foro Italico a Roma.

I concorrenti della prossima edizione

Nel cast della ventunesima edizione, oltre al già citato Andy, sono stati già annunciati anche:

Alessandro Matri,

Aurora Ramazzotti,

Eugenio Finardi,

Noemi Bocchi,

Jimmy Ghione,

Riccardo Rossi,

Anna Safroncik,

Manuela Moreno,

Monica Guerritore,

Alberto Ravagnani

e Massimo Ghini.

Chi è Andy Diaz Hernandez e che cosa fa oggi oltre lo sport

Nato a L’Avana il 25 dicembre 1995, Andy è arrivato in Italia da qualche anno precisamente nel 2021 e oggi è la stella azzurra del salto triplo, campione d’Europa poche settimane fa a Birmingham. Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 ha optato per il grande cambiamento, lasciando la delegazione della nazionale cubana durante uno scalo in Spagna per rifarsi una vita. “In valigia – ricorda – c’erano un paio di scarpe chiodate e poco altro”. Per lui è stato fondamentale l’aiuto di Fabrizio Donato, leggenda dell’atletica azzurra, bronzo nella stessa disciplina a Londra 2012 e oggi suo coach.

“Lo chiamai su Instagram, parlammo, spiegai la situazione e mi aiutò, ospitandomi per un po’ di tempo a Roma. Mi ha accolto con la sua famiglia. Ho chiesto asilo politico in Italia e poi ho ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi”.

Sistemate alcune pratiche, dopo l’assestamento iniziale che vide soggiornare Andy a casa di Donato a Ostia sul litorale romano, ha trovato la sua dimensione e nella Capitale è riuscito a far arrivare la su famiglia. A Roma è arrivata anche sua madre Milagros che collabora al locale che ha aperto Diaz. Vive con lui in Italia e da qualche tempo gestisce una pescheria a Ponte Milvio.

Bronzo a Parigi 2024, il triplista è diventato campione d’Europa ai recenti campionati di Birmingham. Chissà che non aggiunga una vittoria ulteriore al palmares della Fidal che, se si tratta di Ballando, vanta precedenti importanti…