Ha del clamoroso quanto sta accadendo ad Andy Diaz a Ballando con le Stelle. Il campione di salto triplo italo-cubano, oggettivamente, è quello che ha impressionato di più nelle prime due puntate dell’amatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci e in onda il sabato sera su Rai Uno. Eppure, al termine della serata inaugurale s’è ritrovato suo malgrado quarto in classifica, mentre al termine della seconda puntata è finito addirittura in sesta posizione. Come mai? Com’è possibile che le sue performance in tandem con l’istruttrice Gioia Giovanatti siano state sistematicamente escluse dal podio?
- Ballando con le Stelle, la prima beffa per Andy Diaz
- Diaz, quanti complimenti per il Charleston con Giovanatti
- Andy Biaz, clamoroso: tanti complimenti, ma è solo 6°
Ballando con le Stelle, la prima beffa per Andy Diaz
Nella prima puntata di sabato 3 ottobre Diaz e Giovanatti avevano raccolto il miglior punteggio in base ai voti della giuria tecnica insieme ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 43 punti. Poi, per il beffardo gioco dei “tesoretti” e per il voto da casa, il campione europeo di salto triplo è retrocesso nientemeno che in quarta posizione, distanziato da Aurora e scavalcato da Monica Guerritore e Noemi Bocchi, a cui erano finiti i punti di bonus elargiti da Francesca Fialdini e Rossella Erra. A penalizzare il fenomeno italo-cubano nei voti social, uno svantaggio obiettivo: era stato tra gli ultimi a esibirsi, intorno all’una di notte.
Diaz, quanti complimenti per il Charleston con Giovanatti
Bene, cos’è successo nella seconda puntata? Logica vorrebbe che si fosse esibito a notte fonda nella prima fosse chiamato a scendere in pista a un orario più consono nella puntata successiva, magari tra le 21 e le 23. E invece no. Andy Diaz e la sua istruttrice sono scesi in pista sempre intorno all’una, penultimi del lotto dei concorrenti. I due hanno dato vita a un coinvolgente Charleston che ha fatto scatenare in tribuna anche la mamma e la nonna del campione. Unanimi i complimenti da parte dei giudici, da Ivan Zazzaroni a Barbara D’Urso, da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto. Tanto che Diaz s’è piazzato terzo al termine del voto “tecnico” con 44 punti, dietro Monica Guerritore e Anna Safroncik (45).
Andy Biaz, clamoroso: tanti complimenti, ma è solo 6°
La beffa è arrivata – ancora una volta – quando la graduatoria è stata ribaltata da tesoretti, bonus e voti social. Logicamente, esibendosi in piena notte, Diaz ha raccolto poco da casa. La prima a scavalcarlo è stata Aurora Ramazzotti, che di punti ne ha ricevuto 32 a cui però ne sono stati sommati 20 per aver vinto la puntata precedente. Poi il campione di triplo ha dovuto digerire altri due sorpassi. Ornella Muti e Pasquale La Rocca da 41 punti si sono ritrovati a 61, mentre Alessandro Matri e Giada Lini da 36 sono stati catapultati a 56. Non è finita, perché Monica Guerritore e Luca Urso hanno ricevuto il secondo tesoretto in altrettante puntate, schizzando a 65 punti. Insomma, con tutti questi trappoloni, per Diaz forse sarà più facile conquistare il titolo di atleta dell’anno che vincere una puntata a Ballando.