Complimenti generalizzati al campione di salto triplo italo-cubano, che però si ritrova sesto alla fine della seconda puntata dopo un Charleston eseguito a notte fonda.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo ad Andy Diaz a Ballando con le Stelle. Il campione di salto triplo italo-cubano, oggettivamente, è quello che ha impressionato di più nelle prime due puntate dell’amatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci e in onda il sabato sera su Rai Uno. Eppure, al termine della serata inaugurale s’è ritrovato suo malgrado quarto in classifica, mentre al termine della seconda puntata è finito addirittura in sesta posizione. Come mai? Com’è possibile che le sue performance in tandem con l’istruttrice Gioia Giovanatti siano state sistematicamente escluse dal podio?

Ballando con le Stelle, la prima beffa per Andy Diaz

Nella prima puntata di sabato 3 ottobre Diaz e Giovanatti avevano raccolto il miglior punteggio in base ai voti della giuria tecnica insieme ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 43 punti. Poi, per il beffardo gioco dei “tesoretti” e per il voto da casa, il campione europeo di salto triplo è retrocesso nientemeno che in quarta posizione, distanziato da Aurora e scavalcato da Monica Guerritore e Noemi Bocchi, a cui erano finiti i punti di bonus elargiti da Francesca Fialdini e Rossella Erra. A penalizzare il fenomeno italo-cubano nei voti social, uno svantaggio obiettivo: era stato tra gli ultimi a esibirsi, intorno all’una di notte.

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Diaz, quanti complimenti per il Charleston con Giovanatti

Bene, cos’è successo nella seconda puntata? Logica vorrebbe che si fosse esibito a notte fonda nella prima fosse chiamato a scendere in pista a un orario più consono nella puntata successiva, magari tra le 21 e le 23. E invece no. Andy Diaz e la sua istruttrice sono scesi in pista sempre intorno all’una, penultimi del lotto dei concorrenti. I due hanno dato vita a un coinvolgente Charleston che ha fatto scatenare in tribuna anche la mamma e la nonna del campione. Unanimi i complimenti da parte dei giudici, da Ivan Zazzaroni a Barbara D’Urso, da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto. Tanto che Diaz s’è piazzato terzo al termine del voto “tecnico” con 44 punti, dietro Monica Guerritore e Anna Safroncik (45).

Andy Biaz, clamoroso: tanti complimenti, ma è solo 6°

La beffa è arrivata – ancora una volta – quando la graduatoria è stata ribaltata da tesoretti, bonus e voti social. Logicamente, esibendosi in piena notte, Diaz ha raccolto poco da casa. La prima a scavalcarlo è stata Aurora Ramazzotti, che di punti ne ha ricevuto 32 a cui però ne sono stati sommati 20 per aver vinto la puntata precedente. Poi il campione di triplo ha dovuto digerire altri due sorpassi. Ornella Muti e Pasquale La Rocca da 41 punti si sono ritrovati a 61, mentre Alessandro Matri e Giada Lini da 36 sono stati catapultati a 56. Non è finita, perché Monica Guerritore e Luca Urso hanno ricevuto il secondo tesoretto in altrettante puntate, schizzando a 65 punti. Insomma, con tutti questi trappoloni, per Diaz forse sarà più facile conquistare il titolo di atleta dell’anno che vincere una puntata a Ballando.