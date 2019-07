Andy Murray pronto al rientro

Andy Murray è pronto al rientro in singolare, e probabilmente sarà in campo già a Cincinnati. Il tennista scozzese, tre Slam in bacheca, su Twitter ha annunciato il suo ritorno in campo: "L’ipotesi più rosea mi vedrebbe in campo già tra due settimane a Cincinnati. Mi muovo senza dolore o fatica il giorno successivo alla partita, ma ci sono ancora cose che devono migliorare".

A gennaio era stato vicino al ritiro definitivo dopo l'operazione all'anca. "Ho comunque la speranza concreta di poter tornare quello di prima Per come mi sento e come reagisce il mio corpo, perché no? Non vedo il motivo per cui non dovrei farcela. Serve solo tempo". Murray, ora numero 222 del mondo, frena per quanto riguarda lo Us Open, dove dovrebbe competere solo in doppio.

SPORTAL.IT | 30-07-2019 10:52