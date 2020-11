Andy Murray spinge per la 'rivoluzione' negli Slam

Andy Murray ‘vota’ per l’eliminazione delle partite al meglio dei cinque set nei tornei del Grande Slam e chiede un tennis più ‘immediato’.

Lo scozzese, durante una diretta su Twitch con Gael Monfils, lancia quella che pare più di una provocazione: “Oggi non guarderei una partita intera al meglio dei cinque set. Leggo molti definire incontri epici delle partite che sono semplicemente molto lunghe. Poi se la partita è come la finale di Wimbledon 2019 tra Federer e Djokovic è un altro discorso, ma queste rappresentano felici eccezioni”.

“Spesso, però, il livello non è per niente alto, anche per set interi. Se gli Slam si giocassero al meglio dei tre set, magari i top player sarebbero invogliati di più a giocare anche il doppio o il doppio misto. Tra le donne, in tante giocano singolare e doppio ad alto livello”.

OMNISPORT | 29-11-2020 10:53