Angel Di Maria si toglie dal mercato

Angel Di Maria si è ufficialmente tolto dal mercato: è arrivato il prolungamento di contratto con il Paris Saint Germain. Le parti sono ora legate fino al giugno del 2021.

Dato per sicuro partente in estate, 'El Fideo', che era stato seguito anche dal Napoli e che era diventato un possibile obiettivo del Milan a parametro zero, ha recuperato entusiasmo dopo l’arrivo in panchina del tedesco Thomas Tuchel.

L'ex calciatore del Real Madrid, 30 anni compiuti a febbriaio, è arrivato sotto alla Torre Eiffel nell'estate del 2015 dopo una sola stagione vissuta in Inghilterra, al Manchester United.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 16:35