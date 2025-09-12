Angela Carini provocata sui social: sfogo durissimo contro gli hater

La pugile racconta di continuare a subire attacchi online a distanza di un anno dalla scelta di non combattere contro Imane Khelif ritirarsi dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Angela Carini è stanca degli attacchi sui social: la pugile napoletana si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram contro gli hater che da un anno continuano a prenderla di mira per il ritiro dal torneo olimpico di Parigi 2024.

Angela Carini a un anno dalle Olimpiadi

A più di un anno dalle Olimpiadi di Parigi 2024 Angela Carini continua ad essere bersagliata sui social per la scelta di ritirarsi dal torneo femminile, interrompendo l’incontro con l’algerina Imane Khelif, sul cui sesso Wolrd Boxing aveva avanzato dei dubbi nonostante il via libera da parte del Cio. Dopo quella scelta la pugile napoletana fu accusata di codardia e criticata anche da altre pugili, a partire dalla compagna di nazionale Irma Testa. Ora, però, è stanca di subire insulti da parte degli hater.

L’attacco degli hater

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che la stessa Carini ha ripostato, mostrandolo ai suoi follower. “Ah, ma allora non ti sei sotterrata dalla vergogna ancora? Facciamo a cuscinate stasera?”, domanda un hater in privato alla pugile campana. “Vi siete mai chiesti quanto è stata dura per me affrontare tutte queste parole? Cosa ho dovuto sopportare e sopportare giorno dopo giorno?”, domanda la Carini ai suoi follower ripostando l’attacco subito online in una Instagram story.

Lo sfogo della Carini

La pugile si dice sconvolta per la leggerezza con cui le persone sono capaci di mostrare il proprio disprezzo online. “Pronunciano parole senza pensarci due volte perché per loro è solo una frase, è solo una parola, è solo un divertimento, è solo un voglio seguire la massa anch’io. Facile no?”, continua la Carini che poi racconta di aver sofferto a lungo e in silenzio per quello che le stava capitando sui social, per il fatto che la sua carriera, costruita sul sacrificio, fosse sminuita in maniera così superficiale.

La rinascita sul ring

La Carini conclude il suo lungo messaggio raccontando di essersi difesa proprio attraverso l’impegno sul ring, che a dicembre scorso l’ha portata a confermarsi campionessa italiana. “ Risalire su quel quadrato è stata una dura sfida proprio per dimostrare che in questo sport le cose le conquisto con la mia unica forza – scrive la pugile – , senza aver bisogno di qualcuno che mi venga a regalare qualcosa”. Nonostante ciò, però, la Carini invita a riflettere i suoi follower sul pericolo del bullismo online. “Non farò diventare le persone più gentili ma almeno invito tutti a riflettere sulla vita che è un dono di Dio e come una parola, un gesto, un’imposizione può far male e distruggere una persona”, conclude l’atleta napoletana.