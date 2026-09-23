Amanda Anisimova si è resa protagonista di una profonda trasformazione fisica. La 25enne statunitense ha vissuto un 2026 molto complicata che l’ha tenuta decisamente distanti dai risultati della scorsa stagione. Il 2025 è stato l’anno della sua grande crescita che l’ha portata a giocare le finali sia a Wimbledon che agli US Open e a conquistare due WTA 1000 (Doha e Pechino). Ma qualche infortunio ha complicato il suo percorso nell’ultimo anno con Amanda che ha deciso di lavorare a fondo sul suo corpo. Ma il suo dimagrimento è finito nel mirino degli haters che sui social l’hanno accusa di far uso di Ozempic.

Lo sfogo sui social

Amanda Anisimova però ha deciso di non accettare passivamente le critiche nei suoi confronti e le accuse di utilizzare l’ozempic e ha deciso di utilizzare i social per sfogarsi contro le accuse che le sono state rivolte: “A tutti gli esperti di salute e ai commentatori professioni, vi voglio solo dire che non sto utilizzando l’Ozempic. Lasciatemi stare e tenetevi fuori dai miei post”. Lo sfogo della 25enne condiviso con oltre 500mila follower ha avuto però l’effetto contrario, scatenando ancora più commenti al punto che la tennista americana si è vista costretta a cancellare il post.

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Cos’è l’ozempic

L’Ozempic è senza dubbio il farmaco “del momento”, nasce per aiutare le persone affette da diabete di tipo 2 a controllare i livelli di zucchero nel sangue, ma ha un’azione che imita un ormone naturale nel corpo e che rallenta la digestione nello stomaco fornendo allo stesso tempo al cervello un chiaro segnale di sazietà. Per questo motivo, dal suo scopo originale è diventato una vera e propria tendenza globale finendo per essere utilizzato da persone che cercano un dimagrimento in alcuni casi anche molto drastico. Nel mondo del tennis, l’Ozempic è diventato noto grazie a Serena Williams che ha rivelato pubblicamente di averne fatto uso. Non si tratta di una sostanza dopanti ma la WADA ha rivelato di averla inserita in un programma di monitoraggio.

La multa della WTA

Amanda Anisimova ha deciso di prendersi un po’ di tempo lontano dal circuito per provare a recuperare energie ma anche per concentrarsi sul suo tennis. La stagione lunghissima mette spesso gli atleti di fronte a delle scelte, la statunitense ha avuto un calendario “alleggerito” anche da tanti problemi fisici e ora rischia di trovarsi di fronte a una multa da parete della WTA. Anisimova ha deciso di ritirarsi dal Singapore Open pochi giorni prima del debutto e fino a questo momenti ha giocato solo 12 tornei, tra cui solo due 500. Per le regole della WTA, ogni atleta deve giocare almeno tre tornei 500: la statunitense quindi rischia di essere sanzionata o con la perdita di alcuni punti in classifica oppure sotto l’aspetto economico.