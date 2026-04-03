Trocker da record, la doppietta che oscura Brignone e Compagnoni: Anna cancella anche il rimpianto Colturi

La 17enne di Bolzano conquista il titolo italiano anche in slalom firmando una doppietta che era riuscita a pochissime prima: Vinatzer chiude col sorriso tra gli uomini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Anna Trocker firma un altro passo nella storia dello sci italiano. La 17enne di Bolzano trionfa anche nella prova di slalom ai campionati italiani di Sestriere diventando l’italiana più giovane a firmare la storica doppietta gigante-slalom, un bis che non era mai riuscito a Federica Brignone e che Deborah Compagnoni aveva completato “solo” a 19 anni.

La doppietta ai campionati italiani

Mercoledì era arrivato il successo nella prova di gigante, oggi arriva il bis in slalom. Anna Trocker non è più una promessa dello sci italiano, è una certezza. La 17enne azzurra ha infatti vinto anche i campionati italiani in slalom sbaragliando la concorrenza. Al secondo posto si è piazzata Alice Pazzaglia, reduce dalla migliore stagione della sua carriera con l’affermazione in Coppa Europa e al terzo posto si piazza Celina Haller. Primo tempo nella prima manche e poi a controllare nella seconda dove le basta il quarto tempo per completare il trionfo. E’ stata una stagione da sogno per la 17enne azzurra.

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Meglio di Brignone e Compagnoni: i numeri di Anna

Una doppietta gigante-slalom nei campionati italiani femminile è merce rara, farlo a 17 anni sembra qualcosa di assurdo. Federica Brignone non l’ha mai centrata, dato il suo scarso feeling tra le porte strette e il suo primo titolo tricolore è arrivato nel 2011 pochi mesi prima di compiere 21 anni. L’ultimo bis lo ha concesso Irene Curtoni che nel 2013 ha vinto entrambe le prove (dopo esserci riuscita anche nel 2010). Poi si deve andare più indietro nel tempo al successo di Manuel Moelgg nel 2006. Una doppietta che era riuscita a uno dei grandi fenomeni dello sci azzurro come Deborah Compagnoni che firma l’accoppiata nel 1989 a 19 anni, 2 anni più grande di Anna.

Cancellato il rimpianto Colturi

La prossima stagione rappresenta subito un banco di prova importante per Anna Trocker. Alle finali di Lillehammer sono arrivati i primi piazzamenti in Top 10 sia in gigante che in slalom con la 17enne che dalla prossima stagione entrerà a far parte in piante stabile della squadra femminile che soprattutto in slalom ha bisogno di una spinta. Il primo obiettivo sarà quello di riuscire ad abbassare i pettorali per darsi una chance sin dalle prima manche ma i presupposti per qualcosa di importante ci sono tutti. L’esplosione della 17enne di Bolzano consente all’Italia anche di attenuare la delusione per il caso Lara Colturi, con la sciatrice che ha deciso di rifiutare l’azzurro per gareggiare (e bene) sotto la bandiera dell’Albania.

Vinatzer chiude con il sorriso

Al Sestriere si è disputata anche la prova maschile in slalom con l’affermazione netta di Alex Vinatzer che ha centrato la vittoria rifilando oltre un secondo a Stefano Pizzato e due secondi a Corrado Barbera che occupa la terza posizione del podio. Una vittoria importante quella dell’azzurro che dopo la delusione ai Giochi di Milano Cortina ha vissuto una fase molto complicata in Coppa del Mondo.