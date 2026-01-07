Anna Trocker domina il secondo gigante di Mont Treblant: Fanti splendida terza, Collomb settima. Giada D'Antonio ancora out

Arrivano buone notizie dal circuito NorAm: Trocker domina il secondo gigante dell'anno infliggendo distacchi pesantissimi alle rivali. Fanti si conferma e sale sul podio, male Giada D'Antonio

C’è un’Italia che va fortissima anche sulle nevi canadesi di Mont Treblant, dove il secondo gigante dell’anno del circuito NorAm Cup ha visto il podio tingersi di tricolore. Con Anna Tocker che ha conquistato la vittoria dominando letteralmente entrambe le manche di gara, e con Francesca Fanti che dopo l’ottimo quarto posto ottenuto martedì ha pensato bene di andare uno scalino più sopra, conquistando un bel podio alle spalle dell’austriaca Gritsch, che così facendo ha però rafforzato la sua leadership nella classifica generale. A completare la festa italiana, il settimo posto di Giorgia Collomb, mentre ancora una volta Giada D’Antonio è uscita nel corso della prima manche, spostando il mirino sugli slalom speciali in programma nei prossimi giorni.

Trocker è una certezza: e in slalom può fare il bis

Trocker ha soltanto 17 anni (li ha compiuti il 23 dicembre scorso) ma è probabilmente la gemma più preziosa di cui dispone attualmente la squadra femminile nelle discipline tecniche. E dopo aver già fatto vedere di essere capace di vincere in slalom, in gigante non è voluta essere da meno: la vittoria di Mont Treblant è schiacciante, pensando ai distacchi rifilati alle rivali.

Franziska Gritsch è pur sempre una veterana del circo bianco, con tre podi all’attivo in Coppa del Mondo (datati 4 anni) e un’esperienza tale (ha 28 anni) che dovrebbe bastare per mettere a tacere gli ardori delle giovanissime colleghe. Non stavolta, perché se ieri Trocker aveva sbagliato, buttando via nella seconda manche l’opportunità di conquistare la vittoria, nella seconda prova sulle nevi canadesi è stata semplicemente impeccabile.

Ora per l’azzurrina, originaria di Fié allo Sciliar, si prevede un’altra ghiotta opportunità in slalom, giusto per completare al meglio la trasferta nordamericana e rimettere il mirino negli appuntamenti di Coppa del Mondo, ripensando alla qualificazione alla seconda manche sfiorata a Semmering a fine dicembre.

Fanti si conferma, Collomb risale. D’Antonio, prima crisi

L’Italia a Mont Treblant non è stata soltanto Trocker: ottimo il terzo posto ottenuto da Francesca Fanti, che ha migliorato il quarto ottenuto il giorno precedente. E sebbene il distacco sia rilevante (1”97, mentre Gritsch ha chiuso a 1”54), la sensazione è che la 26enne di Mantova abbia cominciato a trovare un suo equilibrio.

Chi aveva bisogno di una buona gara e due manche di sostanza era Giorgia Collomb, che ha chiuso al settimo posto, mostrando segnali incoraggianti dopo una prima parte di stagione decisamente in chiaroscuro. Anche se i quasi 3 secondi di ritardo da Trocker (2″78) in qualche modo testimoniano che ce n’è di strada da fare per tornare a brillare come nella passata stagione.

Ancora una vola invece non ha concluso la prima manche Giada D’Antonio: la 16enne di origini partenopee non sta trovando continuità in questa fase della stagione, come dimostrano le tante (troppe) uscite nelle prime run. Ma forse ha soltanto bisogno di essere lasciata libera di crescere e di sbagliare.