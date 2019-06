Annuncio della Fiorentina: confermato Montella

La Fiorentina conferma Vincenzo Montella sulla propria panchina anche in vista della prossima stagione. Lo si apprende tramite le parole che Rocco Commisso ha pronunciato nella giornata di venerdì, e che la stessa società gigliata ha riassunto in un comunicato.

"Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha datto davvero un'ottima impressione – ha infatti dichiarato -. L'ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro. Purtroppo l'esperienza finale della scorsa stagione è stata sfortunata per tanti fattori, molti non dipendenti da lui, con i calciatori che a un certo punto sembravano impauriti. Io ricordo perfettamente la Fiorentina di Montella nella sua prima esperienza in viola. Quella che veniva definita la Fiorentina-Olè era senza dubbio una delle squadre che esprimeva un livello di calcio tra i più spettacolari, non solo in Italia ma anche in Europa".

"Con il DS Pradè e Mister Montella, in pochi giorni, ben prima delle mie aspettative e a tempo di record, abbiamo definito la guida tecnico-sportiva. Inoltre stiamo continuando a lavorare duramente su tutti gli altri aspetti per farci trovare pronti al via della nuova stagione e sicuramente prima dell'apertura del mercato il 1° luglio", ha aggiunto.

Non si è fatto attendere anche il commento dello stesso Montella: "Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo oltre ogni aspettativa. Trasmette tanta positività e sono certo che riuscirà a contagiare tutti, squadra e tifosi. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente e in grande sinergia in passato, ottenendo risultati di livello. Non vedo l'ora di ricominciare la stagione e mettermi al lavoro per cercare di regalare alla nuova Proprietà e a Firenze le soddisfazioni che meritano".

SPORTAL.IT | 14-06-2019 21:36