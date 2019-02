Anomalie al cuore per Hamed Traoré

Anomalie al cuore per Hamed Junior Traorè: è questo il motivo per cui la Fiorentina non ha ancora ufficializzato il trasferimento del centrocampista dell'Empoli dalla prossima stagione.

Secondo quanto riporta La Nazione, i problemi sarebbero emersi nell'esame cardiologico svolto durante le visite mediche alle quali è stato sottoposto lo scorso 17 gennaio. La struttura medica ha disposto nuove indagini diagnostiche, che scongiurino il rischio di una cardiomiopatia aritmogena, lo stesso tipo di male che colpì lo sfortunatissimo Davide Astori.

Ad Empoli sono tranquilli: dovesse saltare il trasferimento, ci sarebbero comunque altre tre società pronte a investire sul giocatore.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 10:40