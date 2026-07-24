Ansa EXPLAINER - Come funziona l’America’s Cup di vela

La 38a edizione dell’America’s Cup si terrà a Napoli nel 2027: la Louis Vuitton Cup a maggio-giugno, la Match Race dal 10 luglio. La Vuitton Cup è la fase di selezione aperta a più concorrenti; la Match Race, la finale tra chi ha vinto la Vuitton Cup (Challenger) e il campione in carica (Defender), che dunque vi accede direttamente. Ci sono poi le regate preliminari, due disputate a maggio e luglio, due previste in inverno, che non impattano sui punteggi delle coppe ma servono ai team per prepararle. A sfidare Emirates New Zealand saranno in 6, con Luna Rossa Prada Pirelli tra i favoriti assieme a GB1, Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay. I veri partecipanti sono gli yacht club, che scelgono i team col sostegno di uno sponsor. Sono questi circoli che di fatto vincono i trofei. Gli equipaggi saranno composti da 5 membri, tra cui almeno una donna. È la prima volta che le donne sono ammesse. Nell’America’s Cup gareggiano i monoscafi AC75; nelle regate preliminari, i meno veloci AC40.