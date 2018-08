Ansaldi ko, il Torino vaglia gli svincolati

Nuova tegola per il Torino, che ha perso per infortunio Cristian Ansaldi. Il giocatore è uscito al 22' del primo tempo della partita contro l'Inter per uno scontro di gioco: per lui si teme una distorsione al ginocchio destro con l'interessamento del collaterale.

Nei prossimi giorni gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, intanto il Toro guarda la lista svincolati, alla ricerca di una possibile alternativa. Alcuni esterni sinistri attualmente senza squadra sono Hrvoje Milic, ex Fiorentina e Napoli, l'ex Spal Boukary Dramé, i due ex juventini Patrice Evra e Paolo De Ceglie, l'ex Metz Benoit Assou-Ekotto.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 10:25