Ansaldi vede solo il Torino

Grazie alle ottime prestazioni Cristian Ansaldi ha conquistato i tifosi e la dirigenza del Torino, che da domenica dovrà riscattare il giocatore.

Contro il Frosinone, infatti, l'argentino toccherà le 40 presenze con la maglia granata, meritandosi la conferma da 2,4 milioni di euro che Cairo ha concordato con l'Inter quando Ansaldi ha salutato Milano.

Intervistato da 'Torino Channel', il giocatore ha parlato del momento che sta attraversando la squadra: "Ora dobbiamo continuare così e vincere le prossime due gare, importanti per noi. Ringrazio i tifosi, faceva caldo in campo ma anche sugli spalti, in questa squadra ho trovato una famiglia".

Sugli obiettivi: "Il nostro obiettivo rimane l'Europa League, ma se dovessimo entrare in Champions League sarebbe meglio per tutti".

SPORTAL.IT | 06-03-2019 15:05