Ansia Alcaraz, si ritira da Barcellona: il polso preoccupa, Madrid a rischio. Sinner rimane n°1, chance Musetti

Dopo i problemi al polso accusati all'esordio a Barcellona contro Virtanen, Alcaraz ha deciso di ritirarsi dal torneo, facendo scattare l'allarme sulle sue condizioni in vista di Madrid

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È scattato l’allarme Carlos Alcaraz all’ATP 500 di Barcellona. Dopo aver saltato la sessione di allenamento in programma oggi il giocatore spagnolo ha infatti deciso di ritirarsi dal torneo nel capoluogo catalano per via del problema al polso accusato martedì al debutto nel torneo contro Otto Virtanen. Una scelta che ha destato non poca preoccupazione, con il timore che il numero 2 ATP possa essere obbligato a saltare nuovamente anche il Masters 1000 di Madrid.

Il problema al polso e le parole di Alcaraz dopo il match contro Virtanen

Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Montecarlo, Alcaraz è tornato subito in campo all’ATP 500 di Barcellona, dove ieri (martedì 14 aprile) ha debuttato contro Otto Virtanen. Le buone notizie per Carlitos però si esauriscono con la vittoria per 6-4 6-2. Durante l’incontro – dove Alcaraz non è ancora apparso al suo meglio – il numero 2 ha infatti sentito un dolore al polso che lo ha immediatamente preoccupato, tanto da chiedere subito il medical time-out.

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Fortunatamente Carlitos è riuscito a concludere il match, ma nonostante questo le paure per il polso non sono sparite al termine del match, come confermato dallo stesso spagnolo: “Avendo poco tempo di riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente”.

Alcaraz salta la sessione di allenamento

All’indomani del problema accusato al polso le notizie che arrivano dalla Spagna non sono certamente le più incoraggianti. Alcaraz ha infatti deciso di rinunciare alla sessione di allenamento fissata tra le 12 e le 14 a Barcellona, preferendo fare fisioterapia in hotel. Una scelta potenzialmente conservativa, fatta per non affaticare ulteriormente il polso dolorante. Oppure una scelta dovuta proprio al dolore e all’impossibilità di giocare con esso. Un’opzione certamente più preoccupante, tanto che – stando a quanto riportato da OAsport – in Spagna alcuni media parlano addirittura di possibile ritiro da Barcellona, dove Carlitos difende la finale della passata stagione.

Alcaraz si ritira da Barcellona, chance Musetti

Poche ore dopo la notizia dell’allenamento saltato è arrivata anche la notizia ufficiale del suo ritiro dal torneo di Barcellona. Una decisione che ha fatto scattare l’allarme anche in vista del Masters 1000 di Madrid (e potenzialmente del resto della stagione su terra rossa), che già l’anno scorso era stato obbligato a saltare proprio per un infortunio accusato a Barcellona. Il ritiro di Carlitos offre però una ghiotta chance a Lorenzo Musetti, che dopo essere tornato alla vittoria battendo Martin Landaluce potrebbe tentare il colpaccio a Barcellona, dove ora è la testa di serie più alta in tabellone.

Cosa cambia in classifica per Sinner

Il ritiro di Alcaraz da Barcellona fornisce anche un assist in classifica a Sinner. Trionfando in Catalogna Carlos avrebbe infatti ri-sorpassato Jannik, che invece così è sicuro di mantenere la vetta della classifica per altre tre settimane, ovvero sino a Madrid. Essendosi ritirato agli ottavi di finale inoltre lo spagnolo ha recuperato solamente 50 punti sui 330 che difendeva vista la finale della passata stagione, con l’azzurro che ha così portato il suo vantaggio da 110 a 390 punti.