Ansia Cristiano Ronaldo: è il giorno del verdetto

E' il giorno del verdetto per Cristiano Ronaldo, espulso la scorsa settimana durante la sfida di Champions League contro il Valencia. La Uefa comminerà in giornata la punizione nei confronti dell'attaccante della Juventus, punito dall'arbitro Brych per una presunta tirata di capelli al difensore degli spagnoli Jeison Murillo.

Il cinque volte Pallone d'Oro rischia come minimo un turno di stop: il club bianconero e lo stesso giocatore si attendono una sola giornata di squalifica. La Uefa, riporta la Gazzetta, è consapevole che l’arbitro ha esagerato con il giocatore bianconero, ma il regolamento prevede un turno automatico per rosso diretto, che può essere aumentato fino a 3 nel caso di condotta violenta. Se ci sarà un inasprimento della pena (possibile se l'arbitro nel referto ha riportato un'accusa circostanziata nei confronti del giocatore), la Juventus procederà con il ricorso.

CR7, se va come tutto secondo le previsioni, dovrebbe saltare solamente l'esordio dei bianconeri allo Stadium di martedì 2 ottobre contro gli svizzeri dello Young Boys, la gara più semplice del girone almeno sulla carta, mentre dovrebbe rientrare per la delicata trasferta contro il Manchester United di Mourinho. Una partita a cui il campione lusitano non vuole assolutamente mancare: Ronaldo non vede l'ora di tornare all'Old Trafford, dove è esploso anni fa vincendo la prima Champions League nel 2008.

Intanto per evitare casi come questo, la Uefa ha deciso che dalla prossima stagione sarà introdotto il Var: "Il piano è di introdurre la tecnologia dalla Supercoppa 2019 e poi in Champions League, la useremo quando saremo pronti. Quando partiremo lo faremo dai playoff, prima della fase a gironi", sono le parole del presidente Ceferin.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 09:05