Ansia in casa Napoli: Ancelotti sotto esame, rischio divorzio

Clamoroso a Napoli. Carlo Ancelotti sarebbe sotto esame e, se le prossime partite non dovessero portare risultati positivi, il futuro dell’ex tecnico, tra le altre, di Milan, Juventus e Real Madrid, potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la sconfitta con il Cagliari e l’opaca prestazione con il Genk in Champions League avrebbero messo Carlo Ancelotti in una posizione non semplice. La prossima sfida di campionato, Torino-Napoli, avrà un peso specifico importante. La possibilità di un divorzio a fine stagione non sarebbe pura follia.

Il patron Aurelio De Laurentiis, in estate, ha fatto di tutto per consegnare a Carlo Ancelotti una rosa di altissimo livello qualitativo. Oltre a rifiutare tutte le offerte per i top player azzurri, il numero uno del Napoli ha messo a segno colpi di mercato importanti, come quello che ha portato il messicano Hirving Lozano ad indossare la casacca partenopea. Un mercato da grande squadra che, al momento, non sta portando i risultati che tutti si aspettavano.

Come se non bastasse, il “caso Insigne” non sembra risolto come dichiarato dallo stesso allenatore partenopeo. Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha usato parole dure via social network (poi rimosse): “Nemmeno le palle di dire la verità… un gol o un assist ogni 63 minuti… giusto è poco brillante“. Dichiarazioni legate alla decisione di Carlo Ancelotti di lasciare in tribuna il fantasista azzurro, nella sfida con il Genk, perché “poco brillante”.

Una situazione che non aiuta a rasserenare un ambiente già in ebollizione. Il distacco da Inter e Juventus e già impegnativo (-6 dai nerazzurri, -5 dai bianconeri), nonostante si siano disputate ancora pochissime partite.

Carlo Ancelotti, dopo un primo anno di ambientamento (in cui ha comunque fatto abbastanza bene), è chiamato a portare il Napoli ai vertici e, possibilmente, tentare di conquistare un trofeo che il club partenopeo attende da tantissimo tempo.

Dall’alto della sua esperienza, Carlo Ancelotti predica calma, sicuro che, prima o poi, il suo Napoli inserirà le marce alte, sbloccandosi completamente. Una vittoria contro il Torino di Walter Mazzarri aiuterebbe molto.

Tanta l’attesa per sapere su quali giocatori, soprattutto in attacco, punterà il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella delicatissima partita contro il Toro.

SPORTAL.IT | 04-10-2019 08:30