Ansia Inter, c'è un altro positivo al Covid: la conferma del club

C’è un altro caso di contagio da coronavirus all’interno della rosa dell’Inter: come confermato dalla stessa società nerazzurra, dopo Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, anche il portiere di riserva Ionut Radu è risultato positivo al tampone.

Il club, oltre a confermare la positività di Nainggolan e Gagliardini, ha ufficializzato anche la positività dell’estremo difensore romeno: “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile – si legge nella nota -. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli“.

E’ sempre più complicata quindi la situazione in casa Inter a poco più di una settimana dall’atteso derby contro il Milan: con cinque giocatori in meno in rosa, quattro dei quali potenzialmente titolari, il tecnico Antonio Conte non può che sperare che dai prossimi test arrivino notizie più confortanti, per non rischiare di arrivare a un match così importante con gli uomini contati.

Nel frattempo, ad Appiano Gentile il programma di allenamento è stato completamente rivoluzionato e per evitare l’esplosione di un focolaio, come avvenuto al Genoa, i calciatori non positivi e non coinvolti nelle partite delle nazionali si stanno allenando individualmente.

Inoltre, per tutti è scattato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di compiere solamente il tragitto casa-lavoro. Una situazione che prevede sicuramente ulteriori sviluppi, in attesa di altri test su tutti i membri della rosa a disposizione del tecnico salentino.

Anche il Milan, in ogni caso, ha le sue preoccupazioni per quel che riguarda la situazione Covid. I calciatori positivi sono due, Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi sono asintomatici e si trovano in quarantena: stanno bene, ma anche l’ultimo tampone ha riscontrato la positività al coronavirus.

OMNISPORT | 09-10-2020 12:42