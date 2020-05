Ansia Inter, Messi: "Lautaro impressionante"

In una lunga intervista al Mundodeportivo, Messi è tornato a parlare di Lautaro Martinez. Parole al miele per l'attaccante in forza all'Inter: "E' un attaccante impressionante, soprattutto perchè sa far tutto, è completo".

Non manca un "invito" ai vertici del club blaugrana: "Per quanto riguarda il mercato, ci sono delle persone nel club che hanno questa responsabilità e devono scegliere quello che ritengono essere la miglior soluzione per la squadra. Trattativa con Lautaro? Non ne ho idea".

SPORTAL.IT | 15-05-2020 07:51