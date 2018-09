Ansia Italvolley, non basta solo vincere. Si qualifica se...

Il Mondiale di volley dell'Italia rischia di concludersi amaramente in anticipo. Dopo l'entusiasmo delle prime fasi e i palazzini gremiti, la pesante sconfitta contro la Serbia ha complicato tutto: in più gli slavi giovedì sono stati sconfitti per tre set a zero dalla Polonia, rendendo ancora più impervio il cammino degli Azzurri.

Questa sera a Torino i ragazzi di Blengini sono attesi a una sfida da dentro o fuori e avranno tutta la pressione addosso: dovranno giocare un match perfetto. Non basta neanche infatti vincere per 3 set a 0 contro la Polonia. In questo caso tutte e tre le squadre del gironcino chiuderebbero con una vittoria, tre punti e quoziente set di 1.000. E quindi per la qualificazione si andrebbe a considerare il quoziente punti, che al momento vede la Polonia è a +7, la Serbia a +15 e l'Italia a a -22.

Gli Azzurri quindi devono vincere con almeno 15 punti di margine impedendo alla Polonia di fare più di 60 punti totali (ad esempio imponendosi in tre set per 25-20). Insomma una vera e propria impresa per i nostri, che erano riusciti ad ottenere un risultato simile solo contro nazionali minori come Repubblica Dominicana, Belgio e Finlandia, mentre i polacchi sono campioni in carica.

"Io non penso ci sia da giustificare qualcosa, c’è da fare l’analisi e l’analisi parte dalla qualità che loro hanno messo in campo da subito. Noi all’inizio forse eravamo un po’ nervosi, per noi è diverso, c’è grande entusiasmo, c’era molta attesa per la squadra. Abbiamo provato a scioglierci e scrollarci dalla tensione. Loro però hanno fatto una grande partita e quando hanno il vantaggio non mollano. Abbiamo faticato a trovare un buco per infilarci, loro erano ormai in trance agonistica. Quando ci siamo sciolti loro erano già troppo avanti. Non c’è tempo per migliorare nulla, c’è tempo per riposare, scrollarsi di qualche scoria di questa partita e pensare a quella di venerdì", così Blengini dopo il tracollo con la Serbia.

