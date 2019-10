Ansia Milan, scatta l'allarme per Gigio Donnarumma

Il contratto di Gianluigi Donnarumma torna a mettere in apprensione il Milan. Le trattative per il rinnovo del portiere rossonero sono in stallo: la società meneghina vuole una spalmatura fino al 2024, con una riduzione sostanziale dell’ingaggio da 6 milioni a 4 milioni di euro a stagione, più sostenibile per i conti del club. L’agente dell’estremo difensore, Mino Raiola, ha invece altre idee e vuole rimandare tutto.

Donnarumma è legato al Diavolo con un contratto in scadenza nel 2021, e in caso di mancato rinnovo potrebbe andarsene nella prossima sessione estiva di mercato a prezzo fortemente scontato. Il giocatore è stato uno dei migliori in questo travagliato inizio di stagione del Milan, e più volte i dirigenti rossoneri a cominciare da Boban e Maldini hanno confermato l’intenzione della società di puntare su di lui anche in futuro. Da qui la prima proposta di prolungamento che però è stata accolta gelidamente dall’entourage del giocatore.

Fonti interne a Milanello rivelano che il club teme l’ennesimo scontro con Raiola, in stile 2017: il procuratore vuole attendere la fine della stagione per capire come muoversi. Donnarumma, che era stato accostato al Paris Saint Germain nella scorsa estate, ha espresso più volte la sua volontà di restare in rossonero, ma l’ennesima stagione fallimentare potrebbe cambiare le carte in tavola.

Donnarumma non è l’unico potenziale caso scottante in casa Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il terzino Davide Calabria e l’esterno offensivo Suso hanno chiesto un adeguamento dell’ingaggio per prolungare il contratto con i rossoneri.

Richieste che stanno facendo discutere i tifosi, visto l’andamento altalenante nelle prestazioni dei due giocatori. Il club meneghino secondo la rosea non è affatto convinto di accontentarli: nelle prossime settimane arriveranno novità importanti.

In bilico anche il futuro di Lucas Biglia, che ha il contratto in scadenza nel 2020 e compirà 34 anni il prossimo gennaio, e di Giacomo Bonaventura, appena tornato da un grave infortunio e anche lui a fine contratto il prossimo giugno.

