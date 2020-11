Ansia per Diego Maradona: ricoverato in ospedale

Ore di apprensione per Diego Armando Maradona: l’ex fuoriclasse del Napoli è stato ricoverato in una clinica di La Plata. Il Pibe de Oro, che ha compiuto da poco i 60 anni, secondo quanto riportano i media locali ha chiesto di essere portato in ospedale a scopo precauzionale dopo essersi sentito male.

Negli ultimi giorni era apparso piuttosto debilitato, ed avrebbe così deciso di sottoporsi ad alcuni controlli. Non si tratta quindi di un caso di Covid-19 (gli ultimi tamponi effettuati sarebbero negativi), e neanche di un ricovero d’emergenza. El Diez, secondo i media locali, soffrirebbe di una condizione di anemia: nelle ultime uscite pubbliche era sembrato molto indebolito, tanto che aveva avuto bisogno di assistenza per camminare.

Il tecnico del Gimnasia venerdì era allo stadio a guidare la sua squadra contro il Patronato, battuto 3-0 nella prima partita della Coppa di Lega argentina. Nell’occasione il campione del mondo 1986 era uscito dal campo a fatica, sorretto da alcuni assistenti. Giannina, una delle figlie, su Twitter aveva pubblicato questa frase: “Mi si spezza l’anima a vederlo così“. Finora il medico di Dieguito non ha rilasciato dichiarazioni.

Maradona aveva sostenuto alcuni esami all’istituto di Ipensa già a settembre per il consueto check-up annuale. Sempre secondo i quotidiani del Paese sudamericano, Diego passerà la notte in clinica e verrà sottoposto a una serie di test dall’equipe medica che lo ha in cura.

OMNISPORT | 02-11-2020 23:51