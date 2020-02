Ansia Roma, riscatto Smalling complicato

Non sarà facile per la Roma riscattare, al termine della stagione in corso, Smalling, uno delle rivelazioni della stagione giallorossa. Il ds Petrachi spera di riuscire a convincerlo ma molto dipenderà anche dal Manchester United.

I Red Devils puntano ad incassare non meno di 20 milioni di euro dalla cessione del centrale difensivo. Da non escludere un'asta internazionale. La conquista, da parte della Roma, di un posto in Champions League aiuterebbe molto.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 09:24