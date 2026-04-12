Ansia per Vezzosi, sviene col volto insanguinato dopo un duro colpo: madre in lacrime e Fiorentina-Sassuolo sospesa

Grande paura al Viola Park durante la sfida tra Fiorentina e Sassuolo valida per il campionato Primavera dopo che Vezzosi è crollato a terra col volto ricoperto di sangue in seguito a un brutto colpo

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Attimi di panico al Viola Park in occasione della partita valida per il campionato Primavera tra Fiorentina e Sassuolo, interrotta per circa 30’ al 68’ in seguito a uno sfortunato scontro tra due giocatori, con il Viola Bertolini che ha colpito in pieno volto con una violenta rovesciata il neroverde Vezzosi, crollato a terra privo di sensi e con il volto ricoperto di sangue, il tutto sotto lo sguardo della madre in lacrime.

Attimi di paura durante Fiorentina-Sassuolo primavera

La partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Sassuolo ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Stando a quanto riportato da Sportmediaset l’arbitro è stato costretto a sospendere l’incontro al 68’ dopo che il difensore dei neroverdi Vezzosi è crollato a terra svenuto col volto insanguinato in seguito a un violento scontro di gioco. Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno medicato immediatamente il giocatore e dopo circa mezz’ora lo hanno trasportato fuori dal campo.

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La dinamica del contatto e la reazione della madre

Stando alle informazioni diffuse, a infierire il duro colpo (in maniera completamente involontaria) sarebbe stato il giocatore della Fiorentina Bertolini (poi subito espulso dall’arbitro), che nel tentativo di colpire il pallone con una spettacolare rovesciata ha invece rifilato un calcio violento sul volto di Vezzosi, poi crollato subito a terra. Ad assistere alla scena sugli spalti era presente anche la madre del giovane giocatore del Sassuolo, scoppiata subito in lacrime per la comprensibile preoccupazione per le condizioni del figlio.

Come sta Vezzosi

Fortunatamente però sono arrivate notizie incoraggianti da Firenze. Stando a quanto riportato da Fanpage infatti Vezzosi avrebbe ripreso subito conoscenza e sarebbe rimasto vigile e presente mentalmente durante tutte le operazioni dei sanitari, accolti dagli applausi del Viola Park alla loro uscita dal campo con il giocatore immobilizzato sulla barella. Nuove notizie sulle sue condizioni si avranno solamente dopo l’esito degli esami in ospedale.