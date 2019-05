Antei: "Coda è il più forte di tutti"

Il difensore del Benevento Luca Antei a Ottogol ha descritto il momento degli Stregoni in vista dei play off: “E’ stato un campionato altalenante. Adesso ci prepariamo ai play off che rappresentano un torneo a parte che necessita di tanta serenità. Negli spareggi non vince la squadra più forte, ma le motivazioni. Può succedere di tutto. Accogliamo in maniera positiva anche l’introduzione del Var che sicuramente sarà uno strumento positivo, dato che molte partite sono state condizionate da errori arbitrali. Ci arriviamo bene, siamo sereni e procediamo dritti verso l’obiettivo. Il quarto posto è giusto così, se abbiamo chiuso in questa posizione vuol dire che la meritavamo”.

“L’aria nel nostro spogliatoio è stata sempre serena, anche quando le cose non andavano per il verso giusto perché circondarsi di negatività non porta da nessuna parte”.

Gli elogi a Coda e Bucchi: “Coda è l’attaccante più forte della serie B. Corre più di tutti, quindi ci sta che perda lucidità alla lunga. Gli manca solo un po’ di cattiveria. Bucchi è una grande persona, cerca sempre di metterti nelle migliori condizioni possibili. Nei momenti difficili ho trovato un tecnico che mi ha dato tanta fiducia e disponibilità”.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 09:18