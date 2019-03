Antei: "Ne usciremo anche questa volta"

Il difensore del Benevento Luca Antei a Ottochannel ha commentato amareggiato la sconfitta contro la Cremonese.

"Per quanto riguarda la fase difensiva siamo stati perfetti, poi nel finale ci siamo disuniti e in occasione del gol eravamo posizionati male. Veniamo da due sconfitte che fanno male, ma non dobbiamo dimenticarci che anche all'inizio della stagione c'è stato un momento simile da cui siamo riusciti a uscirne. C'è tanta rabbia perché dovevamo vincere, i tre punti non sono arrivati a causa di una serie di disattenzioni".

"Nulla è ancora compromesso, questo campionato ha dimostrato che tutti possono perdere con chiunque. Siamo artefici del nostro destino: dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime dieci partite per cercare di ottenere il massimo".

SPORTAL.IT | 11-03-2019 11:35