Antenucci: "Ci salviamo e poi sogniamo"

Mirco Antenucci in un'intervista al Corriere dello Sport parla del campionato della Spal: "Siamo partiti bene, peccato per la sconfitta di Torino, non la meritavamo. L'Europa? Magari, ma il nostro obiettivo rimane prima quello di salvarci il prima possibile, siamo lì con la testa. In caso di sedicesimo posto mi taglio la barba".

La crescita della squadra: "Siamo migliorati tanto, sotto ogni punto di vista. Abbiamo più autostima ed esperienza, dovevamo conoscere la serie A e conoscerci meglio tra noi. Lo zoccolo duro è rimasto e questo è un vantaggio. Semplici è uno degli allenatori più preparati che ho mai avuto, ed è cresciuto insieme a noi".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 13:35