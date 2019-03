Antenucci ha deciso il proprio futuro

La vittoria sulla Roma ha riacceso l’ambiente della Spal. La corsa alla salvezza è ancora lunga, ma la squadra di Semplici ha dimostrato di esserci.

Merito anche della vecchia guardia, in particolare di Mirco Antenucci. Dell’attaccante molisano ha parlato in termini entusiastici l’agente Silvio Pagliari, intervistato da 'Tuttomercatoweb': "Mirco è un condottiero, ha sposato la causa della Spal fin dal primo giorno. A Ferrara gli vogliono tutti bene. A 34 anni si sta togliendo soddisfazioni che avrebbe sicuramente meritato negli anni passati. Come Caputo e Inglese, è un attaccante che ha segnato in tutte le categorie, ma purtroppo in Italia piacciono di più i bomber stranieri".

Classe '84 e a scadenza nel 2020, Antenucci sembra aver già deciso il proprio futuro: "Non ci sono dubbi, il suo obiettivo è di chiudere la carriera alla Spal" ha concluso Pagliari.



SPORTAL.IT | 19-03-2019 23:05