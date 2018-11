Antenucci: "Impariamo dalla Juve"

Sabato la Spal arà ospite della Juventus in una gara tutt'altro che facile per gli uomini di Semplici.

Alla 'Gazzetta dello Sport', Antenucci ha voluto avvertire i suoi: "Dobbiamo stare sempre sul pezzo, ancor più contro una squadra come la Juve. Abbiamo però un'identità di gioco e l'idea di non mollare veramente mai".

Grazie al suo carisma, l'attaccante molisano ha più volte preso le redini della squadra: "Se un mio discorso da capitano ha cambiato la sorte di una stagione? Diciamo che un campionato fa ci incontrammo tutti con molta franchezza. Un confronto migliorativo in cui il concetto era quello di dare di più per questa maglia".

"Molti dicono che, avendo loro nel mirino la Champions, finiscano per sottovalutare le avversarie in A perché tanto poi la vincono quando vogliono. Non la penso così, ti fanno male sempre. Azionano una morsa che ti prende al collo e ti stritola, minuto dopo minuto. Mentalità pazzesca, dovremo averla anche noi" chiude Antenucci.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 11:35