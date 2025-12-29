Anthony Joshua in ospedale in Nigeria dopo un incidente mortale, come sta: polemiche sull’assenza di soccorsi

Terribile incidente per Anthony Joshua, ferito in un'incidente stradale in Nigeria nel quale hanno perso la vita due persone

Dramma in Nigeria, dove lungo la superstrada che collega Lagos a Ibadan si è verificato un terribile incidente automobilistico in cui hanno perso la vita due persone e diverse altre sono uscite ferite, compreso il noto pugile Anthony Joshua. A complicare la situazione anche il mancato pronto intervento dei soccorsi come evidenziato dalle immagini e dai post di vari utenti che sui social hanno denunciato la situazione disperata.

La dinamica dell’incidente

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti da Anthony Joshua in Nigeria dove si era recato in questi giorni di vacanza per fare visita ad alcuni parenti. L’auto del pugile britannico, che di recente ha dato una bella lezione a Jake Paul, si è schiantata contro un camion parcheggiato sulla strada nei pressi di Makun lungo la superstrada che collega Lagos a Ibadan, provocando un terribile incidente in cui – secondo il bilancio provvisorio diffuso dai media locali – avrebbero perso la vita due persone, mentre diverse altre ne sarebbero uscite ferite.

Come sta Anthony Joshua

A tranquillizzare i tanti fan del pugile britannico ci hanno pensato subito le autorità nigeriane, le quali hanno riferito che Joshua è stato trasportato immediatamente in un ospedale non meglio specificato nel quale è stato subito visitato. Fortunatamente Anthony, che era seduto nel posto dietro a quello del guidatore, sembrerebbe aver accusato solamente qualche ferita leggera e nulla più e starebbe bene.

L’assenza di soccorsi tempestivi

Nei video emersi sui social in seguito all’incidente si può notare tutto lo spavento e lo choc di Joshua una volta estratto dal veicolo. A sorprendere è però la totale assenza di soccorsi veri e propri. Nelle immagini non si vede infatti alcuna ambulanza e ad estrarre il pugile è stato un gruppo di persone che si trovava nei dintorni, con tanti utenti che su X hanno denunciato la situazione, evidenziando anche come vista l’assenza di sanitari Anthony non sia nemmeno stato soccorso nella maniera corretta.