Anticipi e posticipi della Serie A 2019/2020 7a giornata

La 7a giornata del campionato di Serie A si aprirà venerdì con il match Brescia - Sassuolo e si chiuderà domenica con il match Inter - Juventus. L'anticipo della 7a giornata sarà quindi Brescia - Sassuolo che si giocherà il 4 ottobre alle ore 20:45. Nel precedente incontro il Brescia ha perso contro il Napoli per 2-1 mentre il Sassuolo ha perso contro l'Atalanta per 1-4. Il posticipo sarà Inter - Juventus che si giocherà il 6 ottobre alle ore 20:45. Nella giornata precedente l'Inter ha vinto contro la Sampdoria per 1-3 mentre la Juventus ha vinto contro la Spal per 2-0. , l'anticipo di domenica a pranzo, ore 12:30, sarà Fiorentina - Udinese

Questo l'elenco completo delle partite della 7a giornata con giorno ed orario:

Brescia - Sassuolo (04/10/2019 ore 20:45)

Spal - Parma (05/10/2019 ore 15:00)

Verona - Sampdoria (05/10/2019 ore 18:00)

Genoa - Milan (05/10/2019 ore 20:45)

Fiorentina - Udinese (06/10/2019 ore 12:30)

Atalanta - Lecce (06/10/2019 ore 15:00)

Bologna - Lazio (06/10/2019 ore 15:00)

Roma - Cagliari (06/10/2019 ore 15:00)

Torino - Napoli (06/10/2019 ore 18:00)

Inter - Juventus (06/10/2019 ore 20:45)

Tutte le partite della 7a giornata di Serie A saranno seguite live, in diretta, da Virgilio Sport. I live, attivi un'ora prima dell'inizio delle partite li potete trovare nella pagina del calendario di Serie A. Alla fine delle partite gol, highlights e marcatori disponibili nella nostra pagina gol, highlights di Serie A

Virgilio Sport - 03-10-2019 | 08:45