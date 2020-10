Antimo Marino: "Dobbiamo provare a limitarli"

La Unahotels Reggio Emilia è pronta a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A UnipolSai, nell’anticipo del sabato sera sul parquet della BLM Group Arena di Trento contro la Dolomiti Energia, con palla a due alle ore 20.30.

Queste le parole con cui il coach biancorosso Antimo Martino ha presentato la sfida: “Affrontiamo una squadra reduce da un’ottima vittoria in rimonta in Eurocup, un team che fa della capacità realizzativa e dell’atletismo i suoi punti di forza. Per quanto ci riguarda, oltre a cercare di limitare la Dolomiti Energia, sarà ancora più importante continuare nel nostro processo di crescita, soprattutto dopo quella che è stata la prima vera settimana di allenamenti con l’organico al completo dall’inizio della preparazione. Siamo fiduciosi e convinti che questo aspetto possa aiutarci sia in vista del match di domani che in generale nel nostro sviluppo e miglioramento durante tutto l’arco della stagione”.

OMNISPORT | 02-10-2020 16:15