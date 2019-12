Antimo Martino: terzo quarto da ko

Il coach della Fortitudo Antimo Martino ha analizzato così la sconfitta contro la Dinamo Sassari: "Innanzitutto faccio i complimenti alla Dinamo per la vittoria, sapevamo delle loro qualità ma allo stesso tempo devo fare i complimenti anche se parziali ai miei giocatori che ad eccezione del terzo quarto hanno fatto una buona gara considerando la nostra avversaria e un campo difficile come quello di Sassari".

"I 27 punti subiti nella terza frazione ci lasciano l’amaro in bocca perché hanno condizionato il risultato, riportiamo a Bologna molte cose positive per quanto fatto in campo e l’attenzione difensiva del primo tempo, Sassari ha aumentato poi l’intensità e ci ha creato qualche problema. Resettiamo e pensiamo alle prossime gare".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 15:33