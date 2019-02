Antognoni, dura replica a Mattioli su Chiesa

La storica e inedita applicazione del Var durante Spal-Fiorentina è destinata a lasciare strascichi polemici.

Il passaggio dal vantaggio spallino al rigore per i viola che ha cambiato la partita non è andato giù al presidente dei ferraresi Mattioli, che più ancora che verso l’arbitraggio ha puntato il dito contro Federico Chiesa accusato di aver accentuato le conseguenze del contatto in area con Felipe.

“Chiesa è poco serio” ha detto Mattioli, attacco dal quale la Fiorentina si è prontamente difesa attraverso le parole del club manager Giancarlo Antognoni.

“Mi sembra un appellativo grave perché si crea un'etichetta che poi va avanti negli anni. Io non mi permetterei mai di accusare un giocatore avversario e non va bene che un presidente parli di avversari che si comportano male" ha detto il campione del mondo 1982.

“Almeno dagli addetti ai lavori non accettiamo critiche nei confronti di Chiesa – ha proseguito Antognoni – La fascia da capitano lo ha responsabilizzato, ha portato la squadra a una vittoria importante contro un avversario difficile. È un ragazzo a modo, non è colpa sua se è troppo veloce e non si riesce a prenderlo se non facendo fallo. Purtroppo il Var ha creato questo episodio. ma se abbiamo lo strumento, allora dobbiamo vederlo e valutarlo".



SPORTAL.IT | 17-02-2019 20:40