Antognoni: "Ora Chiesa reagisca"

Giancarlo Antognoni a margine di un evento ha mandato un chiaro messaggio a Federico Chiesa: "E 'un ragazzo maturo. In questo momento non è il Federico Chiesa che tutti noi conosciamo, ci aspettiamo da lui una reazione, come deve essere perché il giocatore lo conosciamo tutti".

Il dirigente viola ha parlato anche di Gaetano Castrovilli: "Gli regalerò il mio libro. Anche lui ha fatto le sue esperienza, ha trovato una realtà diversa ma con sacrificio e abnegazione è riuscito a integrarsi. Da giocatore della Fiorentina gli auguro di vincere anche un Mondiale. Vlahovic? Gli mancava solo il gol. Aveva già dimostrato di essere un giocatore all'altezza, in grado di reggere la serie A".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 18:56